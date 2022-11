Oekraïense brandweermannen in Tielt: "nieuwe middelen zoeken die ons kunnen helpen tijdens werk in oorlogsgebied"

Deze Oekraïense brandweermannen maken van de gelegenheid gebruik om nieuwe technologieën te zoeken die hen kunnen helpen tijdens het werk in oorlogsgebied. Deze morgen waren ze op bezoek bij Decontex in Tielt, waar ze brandweerpakken ontsmetten en herstellen.

Want door de verandering in oorlogsvoering worden nieuwe brandweertechnologieën steeds belangrijker. En ook daarom is het bezoek aan ons land interessant.

Brandweervereniging Vlaanderen heeft al materiaal zoals perslucht, en wagens naar Oekraïne gestuurd. Een bedrijf als Decontex kan zeker ook zijn steentje bijdrage met hun technologie.