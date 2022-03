Oekraïense en Russische herdenkingsstoelen zij aan zij in In Flanders Fields

Voor het slotweekend van de oorlogsherdenking in 2018 verzamelde het In Flanders Fields Museum in Ieper stoelen uit alle landen en regio's, waar soldaten vandaan kwamen om te strijden in België tijdens WOI.

Het museum kreeg er toen 100 opgestuurd. Vandaag werden er twee verplaatst, naast elkaar gezet: de Russische stoel en de Oekraïense.

De Oekraïense stoel werd in 2018 geleverd door Roman Nekoliak die in 2017 stage liep in het In Flanders Fields Museum. Roman koos een eenvoudige stoel uit het buitenhuisje van de familie. Alexey Pronin, directeur van het historisch museum Russia - My History - in Novosibirsk in Siberië stuurde een stoel van de familie Osipov die zwaar getroffen werd in de Eerste Wereldoorlog en in de burgeroorlog die er op volgde.

Dimitry Soenen, schepen en voorzitter AGB Musea Ieper: “Beide herdenkingsstoelen staan symbool voor de slachtoffers van deze landen in de Eerste Wereldoorlog. Vandaag staan ze ook symbool voor de slachtoffers in deze nieuwe oorlog: opnieuw zullen stoelen leeg achterblijven. Een nieuwe namenlijst van slachtoffers zal aangroeien zolang het geweld duurt. Tot de wapens zwijgen. Tot menselijkheid en rede zijn teruggekeerd en aan een tafel van onderhandelingen een einde is gemaakt aan elke agressie."

Met deze symbolische actie betuigt het In Flanders Fields Museum "zijn medeleven met alle slachtoffers van deze oorlog en drukt het zijn afschuw voor het escalerende geweld en de militaire oorlogslogica uit."

