Oekraïense gemeenschap bij ons volgt Russische inval op de voet

De Oekraïense gemeenschap in onze provincie volgt de Russische inval in hun thuisland op de voet. Ook de Kortrijkse Yrina: haar moeder woont er nog, maar ze is nu net in Kortrijk. Andere familie is er wel nog.

Yrina Zbrozhek woont al twintig jaar in ons land, maar ze is eigenlijk van Oekraïne. "Mijn geboortestad Odessa ligt aan de Zwarte Zee," zegt Yrina. "Volgens de berichten wordt OekraÏne langs alle kanten aangevallen en Odessa wordt ook gebombardeerd."

Al langer is er oorlog in de seperatistische regio's van haar geboorteland Oekraïne. Zij en haar mama, die wel nog in Odessa woont, dachten dan ook aan spierballengerol van Poetin. Zo'n grote militaire inval hadden ze nooit verwacht. "Ik kan het nu al wat kalmer vertellen, maar deze ochtend was het verschrikkelijk. Ik kan het niet anders zeggen. We werden wakker met het berichtje van ons tante om te zeggen dat zij daar in Odessa wakker werden door het geluid van explosies, dan weet je: het is begonnen." Ook mama Nataliia Zbrozhek is ongerust: "Mijn zus is daar. Ik ben dus heel erg bang . We blijven hopen dat het nog ergens goed kan aflopen aflopen, maar dat sprankeltje hoop is aan het uitdoven." (lees verder onder de foto)



De zus van Natalii en haar man proberen nu naar Polen te vluchten. In mei overleed de papa van Yrina aan covid, ze is erg opgelucht dat haar mama net nu in Kortrijk is. "Ik heb alleen nog mijn mama, tante en nonkel. Ik heb geen broers of zussen. Stel dat zij daar nu was dan zou dat emotioneel veel moeilijker zijn." De zus van Natalii en haar man proberen nu naar Polen te vluchten. In mei overleed de papa van Yrina aan covid, ze is erg opgelucht dat haar mama net nu in Kortrijk is. "Ik heb alleen nog mijn mama, tante en nonkel. Ik heb geen broers of zussen. Stel dat zij daar nu was dan zou dat emotioneel veel moeilijker zijn."