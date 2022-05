Oekraïense kinderen leren wavesurfen in Koksijde

Op het strand van Koksijde hebben 25 Oekraïense oorlogskinderen een initiatie gekregen in het wavesurfen. De bedoeling is om hen beter te integreren en verder Nederlands te leren.

De vluchtelingen worden opgevangen in Koksijde, volgen les in een OKAN-klas, en krijgen nu ook kans op een sportles in surfclub Windekind.Wavesurfen doen ze daar het hele jaar door, maar de Oekraïense jongeren leren meer dan dan.

"Dat is de reden van de initiatie," zegt instructeur Jo Ruga. "Om zich te integreren en zich goed te voelen op school én in de sportclubs, en ook zich goed te voelen."

Plezier moet ook

" Het is niet alleen belangrijk dat ze de taal leren en integreren in onze maatschappij, maar ze mogen natuurlijk ook een beetje plezier hebben," zegt Eddy Caluwaerts van het GO Atheneum Veurne Centrum. "Ze komen uit een bijzonder moeilijke situatie in Oekraïne. We doen geregeld buitenactiviteiten zoals deze watersportdag, of een bezoek aan het bakkerijmuseum of een bezoek aan de markt."

Heel wat van de Oekraïense tieners zouden deze zomer ook een vakantiejob willen. Wie weet kopen ze na de initiatielessen wel een surfplank.