Oekraïense kinderen uit collectieve opvang krijgen les in Varsenare

In het oude gebouw van Licht en Liefde in Varsenare verblijven 32 Oekraïense vluchtelingen. Maar eigenlijk is er plaats voor dubbel zoveel.

"We hebben een kok uit Oekraïne die verantwoordelijk is voor de keuken. We hebben onze serre waar ze groenten kunnen kweken. De kinderen kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in Varsenare: badminton, voetbal, de jeugdvereniging. De integratie is heel goed aan het lopen. Er is ook veel interactie met de buren", zegt Lorenzo Billiet van Licht en Liefde. (Lees verder onder de foto.)

Nederlands leren op spelende wijze

In die collectieve opvang zitten ook negen kinderen. Zij krijgen overdag les in de vrije basisschool De Wassenaar. Directeur Filip De Baets geeft samen met Svitlana Khomyn les. Die laatste was zelf leerkracht Engels in Oekraïne. De kinderen leren Nederlands door bijvoorbeeld liedjes te zingen.

De school is het niet gewoon om vluchtelingkinderen op te vangen, maar iedereen draagt zijn steentje bij. "Een juf op pensioen komt helpen. Deze middag kwam ook een psychotherapeute langs om te vragen of zij iets kon doen rond traumaverwerking. Er is ook een Oekraïense mama die hier al acht jaar verblijft en zij komt elke vrijdag langs", vertelt de directeur.

De werking van de opvang in het oude gebouw van Licht en Liefde gebeurt vooral met giften. Deze avond zal Jabbeke op de gemeenteraad ook een duit in het zakje doen.