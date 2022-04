Oekraïense kinderen voor eerst op school

Voor heel wat Oekraïense kinderen en jongeren is het vandaag hun eerste schooldag bij ons. De gemeenten Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Koksijde slaan de handen in elkaar om alles te organiseren.

Ze verwachten een honderdtal leerlingen aan de Westkust, maar in het Sint-Bernaduscollege in Nieuwpoort was het vanmorgen nog geen overrompeling. Anastasia en Vladislava zijn de enige nieuwe leerlingen uit Oekraïne in de OKAN klas, de onthaalklas voor anderstalige leerlingen.

In het college in Nieuwpoort zijn er vandaag in tortaal 5 leerlingen uit Oekraïne, in het college van Veurne zeven. Ze werken hier al acht jaar met OKAN klassen, en hebben hebben heel wat ervaring, niet alleen op vlak van onderwijs. Saskia Delanghe, coördinator Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort: "Sommigen hebben wel al heel wat meegemaakt. We merken dat ze veel aan elkaar hebben. Dat is in eerste instantie het belangrijkste."

Het voordeel is dat de leerlingen uit Oekraïne Engels praten. Voldoende leerkrachten vinden, dat wordt een uitdaging.