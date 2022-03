Oekraïense vlag wappert in Brugge, stad maakt 25.000 euro noodhulp vrij

De stad maakt ook 25.000 euro vrij voor dringende hulp. "We bekijken nu hoe we dit geld op de best mogelijke manier kunnen besteden," zegt De fauw. "Mogelijk zullen er hulpgoederen gevraagd worden, maar we wachten op instructies van het internationale Rode Kruis. Daarna lanceren we een gerichte oproep naar de Bruggelingen.

Extra opvang

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi roept op om tijdelijk onderdak te bieden, het OCMW in Brugge verhoogt het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen van 68 naar 100.