Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in Waregem

Naast gewone burgers, stellen ook West-Vlaamse steden en gemeenten opvangplaatsen ter beschikking voor Oekraïense vluchtelingen. In een doorgangshuis in Beveren-Leie verblijven momenteel drie zussen met twee jonge kinderen.

Waregem heeft een tiental woningen ter beschikking naast een aantal doorgangshuizen voor crisisopvang. De Oekraïense zussen zijn tussen de 16 en 25 jaar, het jongetje is vijf en de dochter drie. Hun papa is nog Oekraïne om het land te verdedigen, alleen hebben ze geen idee waar.

Het is de schepen van Welzijn die hen helpt bij hun aankomst. "Ze kunnen geen Engels, dus de communicatie verloopt via een vertalingsapp. Ze moeten zichzelf ook nog officieel registreren, want ze zijn hier gekomen via een kennis in Waregem", zegt Joos Kerkhove.