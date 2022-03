Oekraïne: mogelijk nooddorp in Bekaertfabriek in Ingelmunster

Staaldraadproducent Bekaert uit Zwevegem biedt zijn leegstaande fabriek in Ingelmunster aan als locatie om er een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in onder te brengen.

Om alle vluchtelingen op te vangen wil de overheid 15 tot 20 dorpen met 250 wooneenheden inrichten. Waar die zullen komen, is nog niet duidelijk. Gemeenten en steden hebben tot vandaag de tijd om voorstellen in te dienen. Maar nu komt het bedrijf Bekaert uit Zwevegem dus af met een voorstel. De fabriek in Ingelmunster staat al twee jaar leeg.

Burgemeester Kurt Windels is enthousiast, maar hij verwacht wel steun van de hulpverleningszone Midwest, onder meer op administratief, logistiek en psychosociaal vlak. Deze week staat een plaatsbezoek aan de site gepland.

Of het nooddorp er effectief komt, is nog niet zeker. Dat hangt af van de situatie in Oekraïne, maar ook van de beslissing van de Vlaamse regering.