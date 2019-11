Oekraïner blijft in cel voor dodelijk ongeval Kortemark

De verdachte bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Het ongeval gebeurde op vrijdag 27 september rond 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, een dorp in de gemeente Kortemark. Op het kruispunt met de Pastoor D. Vanhautestraat en de Edewallestraat kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing.

De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurders uit hun benarde positie te bevrijden. Maar voor een 18-jarige vrouw uit Koekelare kwam alle hulp te laat. De 38-jarige bestuurder van de pick-up, die frontaal inreed op het slachtoffer, werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Onder invloed van drank

De Oekraïner bleek onder invloed van alcohol. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor rijden onder invloed en heeft hij geen vast adres in België. In die omstandigheden werd hij in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter. Ondertussen verblijft hij in de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. De verdediging stelde vrijdagochtend voor om Andriy P. onder elektronisch toezicht of onder voorwaarden vrij te laten. Maar de raadkamer besliste om zijn aanhouding met een maand te verlengen.

Het onderzoek naar de feiten is ondertussen zo goed als afgerond. Wellicht kan de zaak volgende maand naar de politierechtbank verwezen worden.

