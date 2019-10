Oekraïner blijft in de cel voor dodelijk ongeval in Kortemark

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 38-jarige Oekraïner met een maand verlengd voor een dodelijk ongeval in Kortemark. De verdachte bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde vorige vrijdag rond 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, een dorp in de gemeente Kortemark. Op een kruispunt kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurders uit hun benarde positie te bevrijden. Voor een 18-jarige vrouw uit Koekelare kwam alle hulp echter te laat. De 38-jarige bestuurder van de pick-up, die frontaal inreed op het slachtoffer, werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Oekraïner bleek onder invloed van alcohol. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor rijden onder invloed en heeft hij geen vast adres in België. In die omstandigheden werd hij dinsdagnamiddag in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter.

De verdediging stelde voor om Andriy P. onder elektronisch toezicht te plaatsen. De verdachte ligt immers nog steeds in het ziekenhuis met drie gebroken rugwervels en een enkelbreuk. "Mijn cliënt wordt verscheurd door schuldgevoelens. Hij heeft zelf twee kinderen, onder wie een zoon van 18", aldus meester Frederik Pollet. De raadkamer besliste om de aanhouding van P. met een maand te verlengen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij vanuit het ziekenhuis naar de ziekenboeg van de gevangenis kan overgebracht worden.

Bekijk ook: