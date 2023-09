De kleine begraafplaats rond de Sint-Apolliniakerk in Oeren is deze week Unesco erfgoed geworden. Dat werd op zondag gevierd met een aperitiefconcertje.

Met 509 graven van Belgische militairen uit de eerste wereldoorlog is deze begraafplaats niet de grootste in West-Vlaanderen. In De Panne liggen er zeven keer zoveel, maar die begraafplaats stond niet op de lijst. In De Panne gaat het om een gemengde begraafplaats en die komen niet in aanmerking voor de erkenning.

Hoewel de Unesco erkenning in Oeren en Alveringem als een verrassing uit de lucht viel is de gemeente er toch trots op. Ze gaan er ook mee aan de slag om deze troef uit te spelen.