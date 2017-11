Viceminister-president Bart Tommelein bezocht deze voormiddag De Oesterbank vzw in Oostende. Daar raakte bekend dat er een nieuwe vestiging van de Oesterbank komt in Blankenberge.

De Oesterbank is een maatwerkbedrijf met vestigingen in Oostende, Nieuwpoort en is gericht op de tewerkstelling van kansengroepen aan de kust en telt in totaal 420 werknemers.

En er komt een nieuwe vestiging van het Oostendse maatwerkbedrijf de Oesterbank in Blankenberge. Daar zullen 20 mensen terechtkunnen in een kartonnage-afdeling van Daikin. De Japanse fabrikant van airconditioningtoestellen haalt vanuit een verankeringspolitiek productie terug uit Oost-Europa en Azië.