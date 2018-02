Officiële Brugse stadsgidsen misnoegd over wildgroei onopgeleiden

Wie in Brugge een rondleiding wil kan kiezen tussen 1600 gidsen. Zoveel gidsenpasjes zijn er momenteel in omloop.

Opvallend daarbij is de grote groep zelfverklaarde gidsen die zonder opleiding stadswandelingen aanbieden. Terwijl officiële gidsen eerst een opleiding van drie jaar moeten volgen. Jo Berten van de Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen wil dat het stadsbestuur orde op zaken stelt, maar dat is niet evident, zegt de stad.

Nicole Loncke is net afgestudeerd en erkend als officiële stadsgids. "Ik denk dat mensen steeds meer naar een soort belevingstoerisme willen gaan. Dan moet je als stadsgids toch het verschil maken. Ik moet een meerwaarde bieden aan wat u met de app op uw GSM kunt zien".

In strijd met Europa

Maar er strijken steeds meer gidsen neer die graag een graantje meepikken zonder veel moeite te doen. Zoals Georgi uit Bulgarije.De man is geen officiële stadsgids, maar laat de stad zien, vertelt verhalen en grappen en laat de mensen genieten. Maar de officiële stadgidsen zijn niet te spreken over deze gang van zaken. "Toeristische wandelingen reglementeren kan niet volgens Europa", zegt de stad. Sinds 1 januari zijn er in Brugge wel strengere normen voor het ronselen of aanspreken van zulke toeristische wandelingen.