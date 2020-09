Officiële opening academiejaar Kulak

De rectoren denken alvast niet dat het in Kortrijk of Brugge tot corona-onveilige situaties zal komen zoals in Gent wanneer de studenten 's avonds op stap zijn. Verder is er tijdens de opening vooral aandacht voor levenslang leren en onderzoek. De West-Vlaamse campussen zetten vooral in op artificiële intelligentie.

Meer nieuwe studenten

Zowel de campus in Kortrijk als die in Brugge zien het aantal nieuwe studenten stijgen en dat in zowat alle richtingen. In Kortrijk stijgt het totale aantal nieuwe studenten met bijna 8 procent, in Brugge waar de opleidingen revalidatiewetenschappen en industrieel ingenieur zitten, is dat zelfs met bijna 11%.

Actualisering masterplan studentensite 't Hooghe

Om in coronatijden de studenten nog wat perspectief te geven, kondigde burgemeester Vincent Van Quickenborne de actualisering aan van het masterplan van de studentensite 't Hooghe in Kortrijk. Er komt een ecologisch park van 17 hectare en een veilige fietsverbinding.

Geen stoet

De opening van het academiejaar gebeurde dit keer niet met de traditionele stoet van het stadhuis naar de Kortrijkse Schouwburg. Door de coronacrisis is er een ingekorte stoet op de Kulak zelf. Die gaat naar de aula waar dan de academische openingszitting plaatsvindt. Op de campus Brugge en op Kulak Weide wordt die via livestream gevolgd.