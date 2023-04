Officieel: Karel Sabbe ereburger van Anzegem

Het is nu ook officieel: de gemeenteraad van Anzegem stemt in met het ereburgerschap van Karel Sabbe, na zijn deelname aan de Barkley Marathons.

Het bleek onlangs derde keer, goede keer voor Sabbe: hij liep de loodzware Barkley Marathons in Tenessee als eerste Belg ooit uit. Hij werd ook wereldkampioen Big's Backyard Ultra in een nieuw record van 75 ronden, dat waren 502 kilometer in 75 uur. Sabbe mag zich ook recordhouder noemen op de Alta Via 2 in de Italiaanse Dolomieten.

Meteen na zijn finish in de Barkley Marathons gingen stemmen op in Anzegem om hun bekendste inwoner tot ereburger te benoemen. De gemeenteraad zette nu het licht op groen.

De huldiging volgt wellicht in het najaar.

