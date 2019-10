Officieel: Kris Declercq geen kandidaat-voorzitter CD&V

Zijn naam circuleerde een tijdje als kandidaat-voorzitter van zijn partij CD&V, maar Kris Declercq drukt nu zelf de geruchten de kop in. Hij is géén kandidaat.

"Mijn naam werd de voorbije dagen vaak genoemd als mogelijke voorzitter van CD&V,' schrijft Declercq op Facebook. "Uiteraard wil ik onze partij vooruithelpen, maar mijn voorkeur is altijd geweest om burgemeester van Roeselare te blijven en mij verder in te zetten voor alle inwoners van onze mooie stad. Ik stel me dus geen kandidaat als voorzitter van CD&V. Je moet niet de eerste viool spelen om mee de partituur te kunnen schrijven."

Declercq maakt het nieuws bekend na zijn 'optreden' tijdens de Dag van de Jeugdbeweging: hij was vanmorgen deejay op de Dag van de Jeugdbeweging in zijn stad.