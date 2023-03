Officieel: Studio 100 beëindigt samenwerking met Plopsa-topman Steve Van den Kerkhof

LETTERLIJK: Zo reageert Studio 100:

"Zoals reeds eerder vermeld in de pers, ontving Studio 100 van de redactie van De Tijd meldingen omtrent de werkomgeving bij zijn pretparkdivisie Plopsa. Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek ingesteld door meester Christine Mussche. Dit onderzoek werd intussen afgerond en de bevindingen werden overgemaakt aan Studio 100.

In het belang van alle betrokkenen gaan we niet dieper in op dit onderzoek. We wensen meester Mussche te bedanken voor de deskundigheid waarmee zij dit onderzoek heeft gevoerd. De samenwerking met CEO Steve Van den Kerkhof werd beëindigd.

Steve Van den Kerkhof is één van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren en daarvoor zijn wij hem erkentelijk. In afwachting van de benoeming van een (interim-)CEO, zal Koen Clement, voorzitter van de Raad van Bestuur van Studio 100, per direct de lopende zaken bij Plopsa waarnemen. Daarnaast werd ook de samenwerking met een lid van het Plopsa-management beëindigd.

Gert Verhulst & Hans Bourlon: “De afgelopen periode stemt ons tot nadenken en we zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft. In het belang van onze medewerkers zullen wij over enige maatregelen in eerste instantie intern communiceren. Echter samen met het hele Plopsa-team hopen wij deze bladzijde te kunnen omslaan en gaan we enthousiast aan de slag om te doen waar het hart van Plopsa ligt: onze bezoekers een onvergetelijke dag aanbieden in een van onze fantastische parken.”

Reactie van den Kerkhof op social media

Vanmorgen heeft Steve Van den Kerkhof kort gereageerd op Facebook. "Trots op wat we hebben gerealiseerd met Plopsa, de beste achtbaan in mijn leven van de laatste 23 jaar. Bedankt aan iedereen die ons helpt om dit mooie verhaal op te bouwen!", klinkt het.