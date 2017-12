In Oostende wordt vanochtend het offshore serviceschip van Esvagt gedoopt.

Het hoogtechnologisch schip werd gebouwd door Esvagt in opdracht van MHI Vestas. MHI Vestas is een Deense windturbineleverancier die vanuit Oostende drie windparken in het Belgisch deel van de Noordzee onderhoudt. Het nieuwe schip zal vanaf vandaag vanuit thuishaven Oostende ingezet worden op de Belgische windparken Belwind en Nobelwind.