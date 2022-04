Offside: "Onwezenlijke week na overlijden Miguel"

Met het overlijden van Miguel Van Damme, de uitvaartplechtigheid zaterdagmorgen en dan meteen op zondag al een match en een eerbetoon tegen Gent, gingen de emoties op en af.

"Breekmoment voor sommigen"

Jimmy De Wulf: "Deze week was één van de moeilijkste weken als coach, voor mezelf. Als ex-speler voor mezelf, met het overlijden van 'Miggi' (Miguel Van Damme).

Iedereen kwam op de Vereniging toe op dinsdagochtend en we kregen meteen het slechte nieuws. En ik heb het ook aangehaald zondag voor de wedstrijd: Sommige jongens in onze kleedkamer verliezen een vriend. Sommige jongens in onze kleedkamer verliezen een collega. Maar iedereen in onze kleedkamer verliest een speler van ons.

Een breekmoment voor sommigen. Die emoties die daarbij komen. Die ouders die een kind moeten afgeven. Kyana die achterblijft met dochtertje Camille. Maar het was een fantastisch mooie uitvaart. En dan moet je de meeting doen, voor de wedstrijd. En dan weet je dat sommige jongens er met hun gedachten niet bij zijn."

"Voluit gaan. Om Miguel te eren"

"Heel eerlijk, als coach, zit je soms ook met de gedachten elders. Wij hadden maar één doel voor ogen gisteren en dat was 'all in' gaan. Met alle spelers, met de staff en het bestuur, met alle supporters. Om Miguel te eren. En dat hebben we ook heel duidelijk in onze kleedkamer gezegd.

Dat er maar één iets moest vandaag: als je na de match terug in de kleedkamer komt, dan moet jij voor jezelf kunnen zeggen dat je er alles aan gedaan hebt om Miguel te eren vandaag. Wat het resultaat ook is, dan heb je Miguel geëerd. En dat was voor ons het belangrijkste."