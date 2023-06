Ogen en oren getest: West-Vlaamse baby’s koploper bij Kind en Gezin

Tijdens de eerste 1.000 levensdagen van pasgeboren baby’s kunnen ouders rekenen op uitgebreide en gratis hulp en ondersteuning van Kind en Gezin. In die periode worden onder meer ook het gehoor en het zicht van de kinderen aan een test onderworpen. Hoe vroeger afwijkingen opgespoord kunnen worden, hoe meer kans er is om problemen in de toekomst te vermijden.

West-Vlaanderen is koploper

84 procent van de Vlaamse kinderen geboren in 2019 onderging minstens één oogtest voor hun drie jaar. 5,5 procent daarvan is doorverwezen naar de oogarts. 94 procent van de baby’s in Vlaanderen kreeg vorig jaar een ook een oortest, en in onze provincie loopt dat cijfer zelfs op tot bijna 98 procent.

Minister Crevits benadrukt het belang van de testen: “Voor de oortesten bereiken we quasi iedereen, voor de oogtesten is er nog ruimte voor verbetering. Ik denk dat het vaak te maken heeft met het niet belangrijk genoeg vinden. Is dat nu wel nodig dat we dat doen? Ons kindje kijkt toch? We zien dat het reageert. Maar er kunnen verborgen zaken achter zitten.”

Voldoende bewegen

Uit de cijfers blijkt bovendien ook dat het aantal 2-jarigen met overgewicht het laagst ligt in West-Vlaanderen. Ongeveer 8,5% van die leeftijdsgroep kampt met overgewicht in onze provincie. Artsen van Kind en Gezin adviseren ouders daarom om kinderen voldoende te laten bewegen.