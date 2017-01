Oldtimers kunnen op hotel in Roeselare

In Limburg was er al eentje, maar nu ook in Roeselare: een vijfsterren oldtimerhotel. Dat is een streng beveiligde loods waar liefhebbers hun oude wagen kunnen plaatsen, vaak omdat ze zelf niet de ruimte hebben.

Dat gebeurt in de ideale temperatuur en luchtdruk en uiteraard wordt de oldtimer ook prima onderhouden zodat de eigenaar in optimale omstandigheden de baan op kan. Vanaf 80 euro per maand krijgt je auto hier dus een VIP-behandeling. David Vanoverberghe, The Car Shelter: "Het is hier constant 10 graden, de vochtigheidsgraad wordt perfect op 60 procent gehouden, speciaal om geen oxidatie bij de wagen te krijgen, en ook geen uitdroging van de rubbers te bekomen. De bandenspanning wordt verhoogd om geen platte loopvlakken te krijgen na langdurige stilstand."