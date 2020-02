Olie geloosd in Brugse gracht

De politie is een onderzoek gestart naar twee olielozingen in de Brugse grachten. "We nemen dit erg serieus, want we doen er alles aan om de waterkwaliteit te verbeteren", aldus schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V).

In de Speistraat werd op korte termijn twee keer illegaal olie geloosd. "We werden vrijdag op de hoogte gebracht", vertelt Demon. "Maandag zal een gespecialiseerde firma de verontreiniging opruimen. Ook het vervuilde riet in de buurt zal worden verwijderd."

De brandweer heeft vrijdag al een deel van de beek afgedamd zodat het verontreinigde water niet verder kan stromen naar andere beken. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.

"Ik hoop dat de illegale lozer wordt gesnapt", zegt de schepen nog. "We nemen dit erg serieus, want als stad doen we er net alles aan om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit soort handelingen is dan ook erg nefast."