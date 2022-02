Olieklodders zijn giftig, blijf eraf!

Wie een aangespoelde olieklodder vindt op het strand, blijft er best af want ze zijn giftig, zelfs kankerverwekkend. Dat zegt het labo in Oostende, waar de resten die gisteren aanspoelden, worden onderzocht.

Over de herkomst is nog niet veel geweten. Het kan gaan om oude stookolie, maar ook om olie die recent tijdens de storm is geloosd op volle zee. Sommige schepen spoelen hun tanks omdat er dan minder vliegtuigcontroles zijn.

het labo van de Operationele Dienst Natuur, in de oude marinekazerne van Oostende zijn ze gespecialiseerd in stookolieanalyse. Het maakt deel uit van een internationaal netwerk van milieulabo's die vervuiling analyseren. Een onderzoeksrechter moet nog opdracht geven, maar de staalnames van de recente verontreiniging staan hier al klaar. Marijke Neyt, Laboratorium OD Natuur Oostende: " Wij zijn gespecialiseerd in oliefingerprinting. Dat is een vergelijkende analyse die we doen. We zijn daar ook voor geaccrediteerd, al 20 jaar. We kunnen ook zeggen welke soort olie het is."

Uniek DNA

Elke olie krijgt zo een DNA en wordt uniek opspoorbaar. Het wordt vergeleken met internationale databanken en ook met stalen uit tanks van verdachte schepen. Olieverontreiniging op onze stranden is zeldzamer dan pakweg 20 jaar geleden. De laatste keren was met rampen als de Flinterstar en de Tricolor. Maar het blijft een erg vies en giftig product. "Sowieso is zware stookolie een giftig product. Er moet voorzichtig mee omgesprongen worden. Het is kankerverwekkend. Daar zitten PAKS in, polyaromatische koolwaterstoffen en die zijn kankerverwekkend."

Het kan de longen aantasten en irritatie veroorzaken op de huid. De oproep om eraf te blijven en met honden uit te kijken, vinden ze in het labo zeker op hun plaats. "Ik zou zo weinig mogelijk contact ermee hebben. Ook voor de opruimers: zeker handschoenen gebruiken."

