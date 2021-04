Oliespoor op de IJzer in Nieuwpoort

Zondagmorgen moest de brandweer van Nieuwpoort uitrukken om een olie- of mazoutspoor op het wateroppervlak van de IJzer te neutraliseren. Het goedje was opgestuwd door de wind en dreef tegen de kant van het water tot tegen de Ieperbrug nabij het sluizencomplex.

De vervuiling werd waar het mogelijk was met detergenten bespoten. De brandweer en de scheepvaartpolitie deden nog een controle in de nabije jachthaven en verderop de IJzer ter hoogte van het Spaarbekken. Ook verder op de IJzer waren mazoutsporen aanwezig. Waar de vervuiling vandaan komt is nog niet bekend.