Olietanker ligt stil voor kust Zeebrugge na corona-uitbraak: NH90 ingezet voor transport covidpatiënt

De kapitein van het schip is intussen met een NH90-helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het schip was onderweg naar de haven van Antwerpen. Op zich geen spectaculaire reddingsactie is het niet dat de helicrew bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht moet nemen omwille van virus. Zo droegen ze extra beschermingspakken, gezichtsbescherming en speciale mondmaskers. De cockpit werd hermetisch afgesloten van de cabine om contaminatie in de cockpit te vermijden. Het is voor de bemanning soms niet eenvoudig om in normale omstandigheden te werken laat staan nu met alle extra beschermingsmiddelen.

De olietanker vaart onder Panamese vlag en heeft een twintigtal bemanningsleden aan boord. Daarvan zijn er al minstens negen positief getest. De meesten daarvan hebben symptomen. De kapitein was er erg aan toe en is met een helikopter van het schip gehaald en overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Het schip blijft voorlopig liggen voor de kust.