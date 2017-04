Olievervuiling door zinkend schip

De civiele bescherming werd woensdag opgeroepen om het Vuurtorendok in Oostende af te sluiten met oliedammen. Het achtergelaten schip Mahery is er bijna volledig gezonken, waardoor er heel wat olie in het dok is gesijpeld.

Wie straks moet opdraaien voor de berging van het schip is niet duidelijk.

De Mahery is een oude sleepboot die al enkele jaren ligt te verkommeren in het Vuurtorendok. Het schip maakte al een tijd water. De civiele bescherming legde maandag al oliedammen rond het schip. Gisteren werden de hulpdiensten opnieuw opgeroepen naar het dok. De Mahery was intussen bijna helemaal gezonken, met ook grotere gevolgen voor het milieu. "Doordat het schip bijna helemaal onder water zit zijn er verschillende koolwaterstoffen vrijgekomen, waaronder stookolie en andere oliën", duidt brandweerkapitein Dries Van der Veken. Zelfs aan de overkant van het dok was er al een duidelijk oliespoor merkbaar in het water. "De eerste zorg is dat de verspreiding van de olie beperkt blijft. In een volgende fase moet het zinkende schip nog geborgen worden", zegt brandweerkapitein Van der Veken. Mogelijk wordt het een juridisch steekspel wie voor de bergingskosten zal opdraaien. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de scheepvaartpolitie zijn al een tijd tevergeefs op zoek naar de eigenaar van het schip.