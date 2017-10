Olifant Tunga overlijdt in Bellewaerde

In Bellewaerde is Tunga overleden, één van de twee mannelijke olifanten van het park.

Het dier was dertien jaar en stierf vanochtend onverwacht. De dierenverzorgers zijn alvast aangedaan door het verlies. Tunga is een Aziatische olifant en werd geboren op 10 oktober 2004 in Chester Zoo in Engeland. Hij kwam in 2010 aan in Bellewaerde.

Het lichaam van de olifant zal verder onderzocht worden in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Gent. Vermoedelijk stierf het dier aan een bacteriële of virale infectie. Maar onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. "Bellewaerde financiert samen met andere zoo's en EAZA wetenschappelijk onderzoek naar deze infecties, gezien dit wereldwijd een vaak voorkomende plotse doodsoorzaak van Aziatische olifanten is," zegt Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.