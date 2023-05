"Olivier is 30 kilogram afgevallen, maar is mentaal heel sterk"

Vandaag werd een persconferentie gegeven over de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Vandecasteele is na 14 maanden gevangenschap in Iran vrijgelaten. Hij kwam gisteren omstreek 21u30 aan in België.

Beste vriend en woordvoerder Olivier Van Steirtegem begint de persconferentie: "Gisteren kwam Olivier Vandecasteele al glimlachend aan in Melsbroek, het verschil tussen de hel van gisteren en het paradijs van nu is groot. We hebben geluk om in België te leven, een land dat zijn burgers niet in de steek laat."

Vandecasteele en zijn familie waren er zelf niet bij op de persconferentie. "Gisteren zagen ze elkaar voor het eerst terug in een lange tijd, nu is het tijd voor de hereniging", zegt Van Steirtegem. Daarnaast roept hij ook de pers op om de privacy van Olivier en zijn familie te respecteren. Maar op termijn worden interviews niet uitgesloten. "Alleen Olivier zal het juiste moment bepalen om zijn ervaring te delen."

Heropbouw begint nu

Volgens Van Steirtegem begint nu de weg naar de heropbouw: "Gisterenochtend werd hij gewekt, moest hij zijn spullen nemen en werd hij verplaatst. Hij wist niet naar waar. Pas toen hij op de luchthaven stond wist hij dat hij naar een ander land ging vliegen." Vandecasteele werd gisteren in Oman overgedragen aan een Belgische delegatie. "Nu begint de heropbouw van wat allemaal verwoest werd tijdens die eenzame opsluiting in Iran", zegt Van Steirtegem.

"Olivier is 30 kilogram vermagerd, maar hij is mentaal heel sterk. Gisteren kwam hij enthousiast en met een vleugje humor terug thuis. De medische check-ups moeten nog plaatsvinden. Ook het psychologische moet nog opgevolgd worden", weet Van Steirtegem.

Daarnaast werd de persconferentie ook gebruikt om iedereen te bedanken. "Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken. De strijd was lang en oneerlijk. Maar bedankt aan iedereen voor de steun en voor alle acties. We blijven geloven in de sterkte van de mensheid, eendracht maakt macht", besluit Marie Van Reet.