Olivier Vandecasteele heeft het verschrikkelijk koud in zijn cel

Tijdens het bellen met de familie, had Olivier Vandecasteele één belangrijke boodschap: hij heeft het verschrikkelijk koud. Hij draagt alleen een t-shirt, want hij krijgt enkel dat en er is geen verwarming in zijn cel. Terwijl het op dit moment 8 graden Celsius, maar 's nachts koelt het af tot 1 in Teheran. Absoluut niet warm genoeg dus om enkel met een t-shirt opgesloten te zitten. Vandecasteele vraagt om extra kledingstukken zoals een trui, sokken of handschoenen om zich warm te houden, maar dat krijgt hij niet.

