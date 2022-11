Olivier Vandecasteele in hongerstaking in Iraanse cel

Olivier Vandecasteele, de ngo-medewerker uit Oostduinkerke, is een hongerstaking gestart in de Iraanse cel waar hij volgens zijn familie al negen maanden onterecht vastzit.

Nu is hij al twee weken aan een hongerstaking bezig om te protesteren. Hij zegt dat hij op een onmenselijke manier behandeld wordt. Volgens zijn familie is hij fel vermagerd en gaat zijn gezondheid erop achteruit. Zijn familie roept de regering op om hem zo snel mogelijk vrij te krijgen. In juli was er al een groen licht voor een gevangenruil met Iran.