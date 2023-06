Olivier Vandecasteele reageert voor het eerst: 'Het gaat goed met me'

Olivier Vandecasteele keerde vorige week vrijdag na 455 opsluiting in Iran, terug naar België. Vandaag reageert Vandecasteele voor het eerst zelf op zijn terugkeer: "Ik ben nu vijf dagen terug in België en het gaat goed met me."

Het contrast met zijn tijd in Iran is groot, zegt Vandecasteele. "Na 15 maanden onterechte opsluiting kom ik stilaan terug in contact met een andere realiteit, namelijk die van een mooie week in ons geliefde democratische België. Ik word nauw opgevolgd door een medisch team dat me professioneel bijstaat. Ik bedank hen hier hartelijk voor."

"Diep ontroerd"

Omdat hij dertien opeenvolgende maanden in eenzame opsluiting doorbracht, had de ngo-medewerker geen idee van de omvang van de mobilisatie in België en in het buitenland. "Ik ben diep ontroerd door de omvang van uw steun. Ik sta versteld van al jullie acties en attenties, klein en groot. Ik ontdek nu alle forums, petities, columns, spandoeken, tekeningen, kaartjes en brieven van vrienden, collega's, leerlingen, academici, kunstenaars, sporters... Kortom van alle Belgen en Europeanen die in actie zijn getreden om mij mijn geliefde vrijheid terug te schenken."