Olympische kajakkers oefenen in maritiem onderzoekscentrum

Onze Olympische kajakkers, de Red Torpedoes bereiden zich volop voor met het oog op de Olympische Spelen in Japan later dit jaar.

Daarvoor trainen ze op een bijzondere locatie: in de sleeptank van het nieuwe maritieme onderzoekscentrum (MOC) in Oostende. De tank is 174 m lang en 20 m breed en wordt over enkele maanden gebruikt om met scheepsmodellen de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en waterwegen voor schepen te onderzoeken.

Start verbeteren om te scoren in Tokio

“Het is een grote uitdaging binnen de kajaksport om een gestandaardiseerde omgeving te vinden voor testen die niet beïnvloed worden door de omgevingsfactoren zoals wind en stroming”, zeggen de Red Torpedoes. “Doordat de Olympische Spelen door corona een jaar zijn uitgesteld, kregen we de kans om het nieuwe onderzoekscentrum te gebruiken. En daar zijn we heel dankbaar voor. We kunnen hier specifiek trainen op de start, een belangrijk facet in de wedstrijd."

Ideaal voor kajaktrainingen

De sleeptank van het maritiem onderzoekscentrum is de enige tank ter wereld waarin volautomatisch manoeuvreerproeven kunnen worden uitgevoerd met grote scheepsmodellen (8 m) in ondiep water. De eerste proeven met scheepsmodellen zijn gepland voor het voorjaar van 2021. De eigenschappen van de sleeptank bieden de Red Torpedoes onder meer het voordeel om de slag van de peddel onder water te analyseren. Door de grote breedte van de tank vaart de kajak ook niet in zijn eigen golven.

Bekijk ook: