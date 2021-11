"Olympische Spelen voor koren": 'World Choir Games' vindt plaats in Vlaanderen

Dit jaar zijn de ‘World Choir Games’ te gast in Vlaanderen. 300 koren uit heel de wereld nemen deel aan de Olympische Spelen voor amateurkoren, sommigen virtueel. Maar het is voor veel koren een doel om hier een goede beurt te maken.

Vlaanderen is dit jaar het speelveld voor de ‘World Choir Games’. In Antwerpen en Gent nemen zo’n 300 amateurkoren deel aan de internationale wedstrijd in verschillende categorieën. Een aantal onder hen kan wegens reisbeperkingen niet naar Europa komen en daarom enkel virtueel deelnemen. Twee deelnemers, koren uit Kossovo en Nederland, maken vanmorgen een ommetje voor een concert in Kortrijk.

Altra Voce uit Kortrijk staat ook op het programma van de ‘World Choir Games’, maar het koor is uitgevallen door een covidbesmetting. Volgend jaar worden de ‘World Choir Games’ georganiseerd in Zuid-Korea.