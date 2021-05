O.M.: "Alexandru C. is onmens, sadist en seksuele pervert"

Het is de dag van de waarheid voor Alexandru C.

De Roemeen van 27 staat voor het hof van assisen in Brugge terecht voor de verkrachting, foltering en dood van Sofie Muylle uit Roeselare, vier jaar geleden op het strand van Knokke. Vanavond weet hij of hij schuldig is. Openbaar aanklager Céline D’havé laat er in haar rekwisitoor geen twijfel over bestaan. Ze omschrijft de Roemeen als een onmens, sadist en seksuele pervert.

Als ze omschrijft hoe Alexandru C. Sofie Muylle ‘in de vrieskou heeft laten creperen’, stort Stan, de broer van het slachtoffer in. Alweer, want ook dinsdag al moest hij de assisenzaal verlaten.

"Hier zie je wat voor gruwel je hebt aangericht. De broer van Sofie kan het niet meer aan en je doet alsof het u niets doet. Allemaal door de sadist die in u verborgen zit." Ook zijn grote seksuele activiteit komt daarna opnieuw aan bod. "Porno, vrouwen, mannen, transseksuelen... het doet er niet toe. Quasi onmiddellijk probeert hij een celgenoot aan te randen. Zelfs de medegedetineerden beschouwen hem als gestoord en pervert. Wat moet zijn gedrag dan wel niet zijn geweest buiten de gevangenis?"

Vanmiddag komt de verdediging aan bod en na eventuele replieken gaan de jury en het hof in beraad.

