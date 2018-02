O.M. vordert celstraf van 30 jaar voor Gyselbrecht in zaak Kasteelmoord

Het O.M. vraagt voor Larmit 24 cel. De Tilburger voerde zijn oom Antonius van Bommel op de dag van de feiten naar het kasteel in Wingene, maar ontkent dat hij wist dat er een moordplan was.

"Geen verzachtende omstandigheden"

Voor het hof van assisen riskeerde de dokter uit Ruiselede zelfs levenslange opsluiting voor moord. De KI nam echter verzachtende omstandigheden aan waardoor de zaak toen nog naar de correctionele rechtbank kon verwezen worden. Procureur Fien Maddens zag geen verzachtende omstandigheden voor de opdrachtgever van de moord op Stijn Saelens.

De procureur merkte op dat Gyselbrecht goed stond aangeschreven bij zijn vrouw, zijn kinderen en zijn patiënten. De familie van zijn echtgenote hing echter een heel ander beeld op. De dokter uit Ruiselede werd neergezet als een autoritair persoon, die altijd de controle wil houden. Psychiater Dillen schetste een gelijkaardig beeld van de beklaagde.

"Bedoeling om schoonzoon om het leven te brengen"

André Gyselbrecht bekende pas tijdens het proces dat het inderdaad de bedoeling was om zijn schoonzoon om het leven te brengen. Volgens Gyselbrecht werd die opdracht echter meermaals on hold gezet. "Die legale acties dienen zuiver als joker, als alibi. Ze zijn in het leven geroepen als plan B. De opdracht is nooit on hold gezet", aldus Céline D'havé. Lang werd aangenomen dat een incident in het dokterskabinet in oktober 2011 de trigger was voor de feiten. "De inval van de praktijk was georkestreerd en werd door André Gyselbrecht handig gebruikt voor zijn verdediging", aldus Fien Maddens.

In het requisitoir werd ook opgemerkt dat Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht zich in de maanden voor de moord met elkaar verzoend hadden. "Waarom kan je ons dat gewoon niet gunnen? We waren content tope (samen red.)", zei ze in een telefoongesprek met haar vader. Volgens procureur Céline D'havé is Gyselbrecht de enige die blijft beweren dat de problemen niet van de baan waren.

Het parket heeft zich duidelijk ook geërgerd aan de démarches van de verdediging. Alle nevendossiers, zoals het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens, werden door Fien Maddens belicht. "Al die nevendossiers en manoeuvres hebben nooit resultaat opgeleverd. Ze hebben enkel het onderzoek vertraagd." Ook de vele wrakingsverzoeken dienden volgens het OM alleen maar om de zaak te vertragen.

"Van de aardbol verdwijnen"

Uit het requisitoir bleek ook dat de moord eigenlijk een dag vroeger had moeten plaatsvinden. Antonius "Ronnie" van Bommel was al van 's morgens aanwezig in de buurt van Wingene, tot bleek dat Stijn Saelens niet alleen thuis was. Door een staking in het onderwijs waren zijn kinderen uitzonderlijk ook in het kasteel, waardoor het plan met een dag werd uitgesteld.

Ten slotte somde het openbaar ministerie een hele reeks belastende elementen op tegen André Gyselbrecht, die uiteindelijk zijn rol bekende. "Alle pathetische verhalen zijn geknakt door de verklaringen van Pierre Serry. Ze zijn niet meer dan een rookgordijn om de waarheid te verdoezelen. Stijn Saelens moest voorgoed van de aardbol verdwijnen", besloot Fien Maddens.

