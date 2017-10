O.M. vraagt 18 jaar voor doodslag baby

Zijn drie maanden oude baby liep in de zomer van 2015 een meervoudige schedelbreuk op en stierf kort daarna aan zij verwondingen. De vader zit al twee jaar in voorhechtenis, maar blijft ontkennen dat hij zijn zoontje doelbewust wilde verwonden. Hij beweert dat hij met de baby op de arm stomweg uit de zetel gevallen was. En dat terwijl de mama aan het werken was. Maar de aard van de verwondingen deed de onderzoekers echter al snel iets anders vermoeden. De dood van het jongetje schokte de hele regio.