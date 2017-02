O.M. vraagt 30 jaar cel voor verdachte strandmoord

In de zomer van 2014 werd haar lichaam gevonden op het strand van Zeebrugge. De man van Egyptische origine blijft de feiten ontkennen.

Op haar lichaam werden onder meer drie gebruikte condooms aangetroffen. Achteraf bleken die afkomstig te zijn van de laatste klant die het slachtoffer als prostituee had ontvangen. Haar vriend kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. De politie was immers al meerdere keren moeten tussenbeide komen. Zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn partner had er zelfs al voor gezorgd dat hij een tijdje in de Nederlandse gevangenis was beland.

Op het correctioneel proces hebben de burgerlijke partijen hard uitgehaald naar de beklaagde. Volgens hen is de man een pathologische leugenaar.