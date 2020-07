O.M. vraagt 7 jaar celstraf voor mensensmokkel met bootje

Het bootje met veertien vluchtelingen kapseisde in januari voor de kust van De Panne. Het openbaar ministerie vorderde voor beide beklaagden zeven jaar cel en 112.00 euro boete. De politie van de zone Westkust werd in januari opgebeld door een bewoner van de Dynastielaan in De Panne. De getuige vertelde dat een man van vreemde origine met natte kleren net bij hem had aangebeld. De Afghaanse vluchteling verklaarde dat hij zich samen met dertien andere transmigranten aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk had gewaagd. Het bootje was echter gekapseisd. Niet veel later werden vijf andere vluchtelingen door de politie van de DK-bus geplukt. De betrokkenen op die pendelbus tussen De Panne en Duinkerke verklaarden uit Iran afkomstig te zijn. De zoekactie naar de acht andere opvarenden leverde niets meer op.

Ongeveer twee uur eerder had de politie in De Panne al een verdachte Renault Mégane met Franse nummerplaat onderschept. Samiullah K. (26) en Asif K. (30) verklaarden goede vrienden te zijn uit de regio van Parijs. Ze beweerden dat ze een reisje wilden maken naar Duinkerke, maar verkeerd waren gereden. Onderzoek van hun gsm's wees uit dat de eerste beklaagde een screenshot van een locatie in De Panne naar de bestuurder van het voertuig had gestuurd. Het gebruikte bootje werd geleverd door een voertuig met Nederlandse nummerplaat. Bovendien had Samiullah K. vaak telefonisch contact met een Nederlands nummer dat ook aan het Afghaanse slachtoffer kon gelinkt worden. De beklaagde beweerde echter dat het om het telefoonnummer van een Parijse prostituee ging. In een herverhoor legde Asif K. toch verklaringen af over de feiten. Op vraag van Samiullah K. had hij zijn medebeklaagde samen met een vrouw en twee jonge kinderen afgezet in Duinkerke. Later die nacht moest hij zijn jongere landgenoot opnieuw oppikken in De Panne.

Volgens procureur Frank Demeester maakten ze zich dus beiden wel degelijk schuldig aan mensensmokkel. "Dat bootje was te krakkemikkig voor veertien mensen. Er zijn geen grotere ongelukken gebeurd omdat het bootje zo vroeg is gezonken." De advocaat van Samiullah K. vroeg de vrijspraak, maar benadrukte vooral dat zijn cliënt onmogelijk de spilfiguur achter de oversteek kon zijn. "Je voelt dat een bepaalde organisatie aan de touwtjes trekt, terwijl de zwakkeren de kastanjes uit het vuur moeten halen", aldus meester Stijn Roels. De feiten werden omschreven als hand- en spandiensten. "Het is mijn schuld dat ik Asif heb meegevraagd, maar we zijn beiden onschuldig", herhaalde de beklaagde. De verdediging van Asif K. pleitte dat de man zich enkel schuldig maakte aan hulp bij illegale migratie. "Maar de gevolgen kon hij op geen enkel ogenblik voorzien. Het was een vriendendienst die hem duur te staan komt", aldus meester Nadia Lorenzetti. Zijn kompaan zou hem immers verteld hebben dat het gezin verre familie van hem is. Eerder had hij hen ook al eens naar Calais gevoerd. Meester Lorenzetti vroeg om een straf met uitstel uit te spreken. "Ik heb in mijn hele leven nooit iets fouts gedaan", zei de dertiger in zijn laatste woord. De rechter doet uitspraak op 29 juli.