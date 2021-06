O.M. vraagt beschuldigde te veroordelen voor doodslag

Volgens de openbaar aanklager had de Oostendenaar in 6 oktober 2018 wel degelijk de intentie om Willy Deweert (55) van het leven te beroven. In het requisitoir werd een ontluisterend beeld geschetst van de leefwereld van de betrokkenen. "Dit is niet het stuk van Oostende dat de titel koningin der badsteden draagt. In dit stuk Oostende vind je drugs in alle geuren en kleuren. Kraakpanden, spuiten. Een stukje Oostende, stad van ellende." De beschuldigde was zelf verslaafd, maar ving toch regelmatige dakloze kennissen op. "Dat was eigenlijk misplaatste solidariteit. En het moment dat de drank en de drugs op zijn, dan zet je ze buiten, of kijk je ze buiten.

Het OM merkte op dat Willy Deweert twee weken voor zijn dood 's nachts op straat werd gezet door de beschuldigde. Ook in de nacht van 5 op 6 oktober 2018 was Tommy J. volgens een getuige al behoorlijk opgefokt, zogezegd door het drankmisbruik van het slachtoffer. Volgens de beschuldigde zou Willy ook meermaals naast de pot geplast hebben.

Sporen verdoezelen

De openbaar aanklager plaatste ook grote vraagtekens bij de vermeende reanimatiepoging de volgende ochtend. Voor de procureur-generaal is het ook duidelijk dat het slachtoffer niet meer in staat was om zelf een gevecht te beginnen. Het is volgens Malefason ook niet toevallig dat J. het lichaam nog manipuleerde. Hij zou geprobeerd hebben om sporen te verdoezelen door het bebloede T-shirt van het slachtoffer uit te trekken. "Tommy J. wist dat hij kon doden en hij heeft minstens het risico aanvaard dat die messteek tot de dood kon leiden. Hij stak om te doden en hij heeft niets ondernomen om de fatale gevolgen te voorkomen door onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen", vatte de openbaar aanklager zijn standpunt samen. De verdediging komt om 13.15 uur aan het woord.

Lees ook: