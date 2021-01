De man van 35 uit Torhout, een cliënt van het advocatenkantoor van De fauw, stak de burgemeester in juni vorig jaar neer aan zijn kantoor in Sint-Andries. De fauw raakte daarbij zwaar gewond aan de hals. De dader kon opgepakt worden en zit in de cel. Morgen komt de zaak voor de raadkamer. Het openbaar ministerie wil de man laten interneren. Hij heeft psychische problemen.