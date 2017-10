O.M. ziet geen reden om rechters kasteelmoord te wraken

In de zaak van de kasteelmoord ziet het openbaar ministerie geen argumenten om de drie rechters in Brugge te wraken.

Dat bleek vanmiddag voor de eerste kamer van het Gentse hof van beroep, die moet beslissen of er andere rechters aangesteld moeten worden. "Ik kan met de beste wil van de wereld geen enkele grond van gewettigde verdenking zien", zei aanklager Francis Desterbeck. De evaluatiezitting van de correctionele rechtbank van Brugge van maandag 2 oktober vormt de aanleiding voor de wrakingsverzoeken. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Na de wrakingsverzoeken hadden de drie rechters 48 uur de tijd om zich uit de zaak terug te trekken, maar ze hadden beslist om dat niet te doen. Daardoor moet de eerste kamer van het Gentse hof van beroep bepalen of de rechters vervangen worden.