OM ziet wraak voor eerdere ripdeal als motief

Openbaar aanklager Roeland Vasseur heeft aan de volksjury gevraagd om Sacha B. (23) schuldig te verklaren aan doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het openbaar ministerie stelde dat de beschuldigde op 25 februari 2020 in Roeselare wel degelijk de intentie had om het slachtoffer van het leven te...

Net als de burgerlijke partijen hamerde de procureur-generaal in zijn requisitoir op de vele leugens van Sacha B. "Leugens over de omvang van zijn illegale praktijken, maar ook leugens over wat er nu precies eigenlijk gebeurd is die dag. Met als enige doel het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid." De beschuldigde beweerde in eerste instantie dat hij slechts enkele weken drugs verkocht, terwijl hij in werkelijkheid al anderhalf jaar bezig was. "Het is geen doordeweekse marginale drugsdealer. Wel een slimme, beredeneerde jongeman die van in het begin goed over zijn verhaal heeft nagedacht."

Roeland Vasseur ging ook de rol van het slachtoffer niet uit de weg. Agaverdi Mahmudov had met enkele kompanen immers een ripdeal op B. gepland. "Agach geraakt klaarblijkelijk verblind door de lokroep van het gemakkelijke geldgewin. Hij laat zijn kop zot maken door de praatjes van de anderen."

Via Telegram ging de beschuldigde in de periode voor de feiten op zoek naar wapens. Hij stond in contact met liefst 25 potentiële leveranciers en onderhandelde met zeven mensen. "Hij vraagt een Glock en een Beretta zoals wij in een WhatsAppgroep zouden vragen of iemand nog een partytent liggen heeft voor een communiefeest." Tien dagen voor de feiten kocht hij volgens het OM wel degelijk een vuurwapen van een Nederlander. De openbaar aanklager wist niet met zekerheid of het om het moordwapen ging. "Maar hij zegt aan die leverancier dat hij net bij een andere leverancier de aankoop van een vuurwapen met het kaliber .22LR (zoals het moordwapen red.) heeft toegezegd."

In het requisitoir wordt opgeworpen dat het ongeloofwaardig is dat B. per ongeluk de trekker overhaalde tijdens een schermutseling. Volgens Vasseur vuurde de beschuldigde wel degelijk bewust in de richting van het slachtoffer. "Hoe kan je voorhouden dat je daarmee niet de intentie hebt om iemand te doden? Als je enkel iemand wil bedreigen of afhouden, dan moet je de trekker niet overhalen. Als je iemand wil pijn doen, geef je hem als MMA-vechter een paar kletsen." B. had volgens het OM minstens moeten voorzien dat zijn daden fataal konden aflopen voor het slachtoffer.

Ten slotte haalde de openbaar aanklager een mogelijk motief voor de schietpartij aan. B. zou immers eerder al eens van zijn drugs bestolen zijn. "Deze keer gaan ze hem niet liggen hebben, deze keer is hij gewapend. Wraak en vergeldingsdrang maken zich meester van hem en de trekker wordt overgehaald." Zijn ouders verklaarden op het proces dat de beschuldigde als kind niet kon verdragen als iemand zijn speelgoed aanraakte. "Hij kan ook geen aanraking verdragen en kan er niet tegen als je hem beledigt. En dan gaat het licht uit."

De verdediging zal pleiten dat B. handelde uit wettige zelfverdediging of dat de feiten minstens uitgelokt werden. Over die kwesties zal het OM het echter pas in de replieken hebben. "Maar deze zaak heeft niets te maken met verdedigen. Sacha heeft hem niet willen verdedigen. Hij heeft hem willen vergelden. Dat is iets heel anders."