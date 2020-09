Oma en mama geven les in dezelfde klas aan hun kleuter van 3

In basisschool De Springplank in Brugge staan een moeder en haar dochter samen voor de peuter- en kleuterklas. En daar stopt het nog niet, want één van kinderen is de dochter en kleindochter van de co-juffrouwen.

Chantal Devogelaere (57) en dochter juf Maayke Cauwenbergh (31) geven les in co-teaching aan de peuters, ook aan dochter en kleindochter Moon Bogaert (3). Een driegeslacht dus in één en dezelfde klas, maar zelf staan de dames er niet bij stil hoe uniek deze situatie wel is.



Juf Maayke: “We vullen elkaar goed aan. Als mijn moeder een kindje ververst, dan geef ik de kleuters wat opdrachtjes. Het is heel leuk werken zo.”



Juf Chantal: “Ik zou het niet meer kunnen missen, het is tof. Het is tof dat als ze binnenkomen in de klas, dan heb ik mijn kleindochter meteen terug bij me.”