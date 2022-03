Omar met Downsyndroom stelt tekeningen tentoon: "Soort van bezigheidstherapie"

Vandaag is het Wereld Downsyndroomdag. In galerij De Sterre in Koekelare stelt Sabine van Eynde de werken tentoon van Omar Sabbe. Hij heeft het Syndroom van Down, tekenen is zijn passie.

Omar komt af en toe naar de galerij en is trots dat zijn werken er hangen. Hij neemt ook de tijd om te tekenen. "Omar is in zichzelf gekeerd. Voor hem is tekenen een soort bezigheidstherapie. Hij wordt er rustig van", vertelt Christian Debackere, die instaat voor de begeleiding van Omar.

​Sabine Van Eynde stelt elke maand weer andere mensen tentoon in haar woonkamer. "Ik vind het belangrijk dat ze ook eens een platform krijgen. De werken van Omar zijn kleurrijk vrolijk, voor mij toch, het spreekt enorm aan", zegt ze.

21 maart

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die ontstaat door een extra chromosoom (DNA-dragers) in het lichaam. Het chromosoom 21 komt dan drie keer voor in plaats van twee keer, vandaar ook de datum: 21/3. Mensen met het downsyndroom hebben daardoor een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.