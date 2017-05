Omer blaast 125 kaarsjes uit

Op 17 mei 1892 kocht de toen 23-jarige Omer Vander Ghinste de dorpsbrouwerij in Bellegem. Als enige publiciteit voor zijn bieren plaatste hij glasramen met opschrift “Bieren Omer Vander Ghinste” in de gevels van zijn cafés. Om die brandglazen niet telkens te moeten vervangen, noemde hij zijn eerstgeboren zoon ‘Omer’. Dit is een traditie die tot op vandaag nog altijd verdergezet wordt.

In 2017, 125 jaar, vijf generaties en vijf Omer’s verder, is de brouwerij uitgegroeid tot een moderne brouwerij die bieren van zowel lage, hoge, spontane en gemengde gisting brouwt. Mede dankzij het in 2008 gelanceerde bier Omer., maakt de brouwerij nu ook furore tot in alle uithoeken van het land en zelfs ver daarbuiten.



Om te voldoen aan de steeds groter wordende vraag in zowel binnen-als buitenland, wordt een investering gedaan van 7 miljoen euro in een nieuwe brouwzaal die in 2018 volledig operationeel moet zijn.