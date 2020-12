Zo wordt de Oude Leielaan, in de richting van het zwembad vernieuwd, net als de toegang tot het ziekenhuis AZ Delta. Een park moet voor meer groen zorgen in de buurt. Er verdwijnt een 50-tal parkeerplaatsen, maar om die te compenseren is er extra parking voorzien op de site Bauduin. Daar is een parking voor 100 voertuigen nu al beschikbaar. De werken kosten bijna 2 miljoen euro, en moeten in principe rond de zomer beginnen.