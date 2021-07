Omgevingsvergunning voor Ieperse Steenweg (N8) in Veurne

De herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne staat weer een stap verder. Er is een omgevingsvergunning voor het project toegekend en nu start het Agentschap Wegen en Verkeer met de procedure om een aannemer te kiezen die de werken zal uitvoeren.

Als alles vlot verloopt, kan in het voorjaar van 2022 een eerste schop in de grond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De verbinding Veurne-Ieper werd als belangrijk project opgenomen in het Regeerakkoord. In deze eerste fase zal nu de zone op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem aangepakt worden zodat de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhoogd worden op deze cruciale gewestweg.” Burgemeester Peter Roose: “De afgifte van een omgevingsvergunning voor een grondige en veilige herinrichting van de N8 op Veurns grondgebied mag gerust als een belangrijke mijlpaal beschouwd worden in een cruciaal dossier voor de Westhoek.” (Lees verder onder het simulatiebeeld)

Parallele ventwegen

De Ieperse Steenweg in Veurne, tussen de E40 en de grens met Alveringem, gaat er in de toekomst helemaal anders uitzien. Langs de hoofdweg komen ventwegen. Die zijn bedoeld voor fietsers en lokaal verkeer en zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer op de hoofdweg. Fietsers rijden bovendien niet meer naast het autoverkeer, zoals nu het geval is, maar worden afgescheiden door een gracht en/of een groene zone.