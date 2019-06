De boom was in het water beland tijdens de storm van begin deze week. Tijdens de werken was er geen bootjesverkeer mogelijk. De koetsen die in de buurt passeren, werden wel omgeleid zodat de paarden niet zouden schrikken.

De boom heeft wellicht geen schade veroorzaakt aan de omgeving. Burgemeester Dirk De fauw: “Onze diensten zetten alles in het werk om de boom zo snel mogelijk uit het water te halen zodat de bootjes op de reien en de koetsen weer hun normale route kunnen volgen.”