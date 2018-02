Omheining van 4 meter hoog in haven Oostende

Dat is het antwoord van minister van binnenlandse zaken Jan Jambon op een parlementaire vraag van N-VA – kamerlid Brecht Vermeulen uit Roeselare.

Brecht Vermeulen: “Het gaat om een hekken van vier meter hoog met scheermesjesdraad. De haven krijgt ook een intensieve en hoogtechnologische camerabewaking. Voorts gaat het om een extra inzet van federale en lokale politie, met middelen van het havenbestuur. En er komt ook een samenwerking met de Britten, met CO2-detectie.”

De veiligheidsmaatregelen zullen er snel moeten komen, want volgens burgemeester Vande Lanotte start de ferryverbinding tussen Oostende en Ramsgate in april weer op. Intussen zijn de stad en hulporganisaties bezig met het oprichten van een infopunt. Daar kunnen mensen zonder papieren terecht met vragen, onder meer over hun mogelijkheden tot asiel.